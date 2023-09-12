Мы обоснованно требуем вникнуть в наши требования - Токаев о Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане

"Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали, и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями.

По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования. Предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний", - сказал Глава государства.

"Принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли", - добавил он.

Местное содержание в товарах, используемых в Тенгизе, Кашагане, Карачаганаке, не достигает и 5 процентов. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний.Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, передает Tengrinews.kz.По мнению Токаева, потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия.