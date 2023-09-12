"У нас было заседание энергетического совета в Астане, это собирались кыргызская сторона, казахская сторона, водники, энергетики с казахской и узбекской сторон. Там мы договорились, что 1,5 миллиарда киловатт-часов будет поставлять казахская республика. Казахская энергия будет поставляться с сентября месяца по 1 апреля, мы ее будем покупать", - отметил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"Каждый из нас пользуется плитой, правильно? Плитой можно пользоваться, электрочайники, холодильники, лампочки - это минимум 10-15 лапочек. Все это оборудование, даже если одновременно будем пользоваться, пять киловатт будет достаточно. Чтобы это всем было понятно", - отметил генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Алтынбек Рысбеков.

Кыргызстан хочет купить казахстанское электричество, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на новости 24kz.Сообщается, что Кыргызстан намерен купить у Казахстана 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.Дефицит электроэнергии в Кыргызстане в этом году составляет 3,2 миллиарда киловатт-часов. Кроме растущего потребления электричества промышленностью и бытовыми абонентами, на недостаток энергии повлияла слабая выработка. Воды в бассейне рек Нарынского каскада ГЭС в этом году меньше, следовательно, и генерации оказалось недостаточно. Все эти проблемы обсуждались во время недавней встречи энергетиков двух республик, где и были достигнуты договоренности о том, что Кыргызстан предстоящей зимой купит у Казахстана дополнительные объемы электроэнергии.Стоимость, по которой Казахстан будет продавать электроэнергию Кыргызстану, министр энергетики не сообщил, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Кыргызские энергетики намерены импортировать электричество с небольшим запасом, опасаясь, что предстоящая зима будет холодной. Как и в прошлом году, для населения будут установлены ограничения по энергопотреблению.Кыргызстан ежегодно производит примерно 14 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Но на деле потребление превышает этот объем. Дефицит электричества власти страны покрывают за счет импорта.