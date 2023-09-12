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Казахстанцев пугают стеклом в соли от отечественного производителя

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 20:24
Казахстанцев пугают стеклом в соли от отечественного производителя
Иллюстративное фото
Фактчекеры разобрали информацию.

В социальных сетях появился ролик о том, что в соли казахстанского производства обнаружили частички битого стекла. Фактчекеры проверили распространившийся материал, передает Liter.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Автор видео растворяет в миске с водой немного соли прямо из упаковки. Спустя несколько минут на дне емкости остаются нерастворенные кристаллы, которые называют стеклом из-за того, что они блестят и острые на ощупь.

На самом деле это видео, как и множество подобных ему, с участием соли от казахстанского производителя “Аралтұз”, были вирусными в России еще в 2019 году. Тогда же слухи о стекле в пищевом продукте опровергли в самой компании “Аралтұз”. Осадок, который виден на кадрах пользователей, – это частички несозревшей соли. Они могут растворяться в воде, просто для этого им нужно больше времени. Для здоровья такие крупицы не опасны, а их содержание в ограниченном количестве допускается законом, – объяснили фактчекеры.

Кроме того, отсутствие стекла в соли подтверждают российские СМИ, проводившие независимые лабораторные анализы и эксперименты. Получается, что распространяемый ролик – старый фейк, который опровергли еще четыре года назад.


Источник: liter.kz
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