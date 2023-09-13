Зарабатывают все, но не Казахстан: как страна целую автомобильную отрасль потеряла

- К чему привела новая таможенная сетка в Казахстане? Вся проблема именно в самой таможенной стоимости в Казахстане. Самый худо бедный платеж на любое новое авто среднего класса от 3 млн и выше. Но в тот же момент все мы работаем в рамках одного ЕАЭС. В Кыргызстане этот платеж не 3 млн, а 1 млн. Конечно, человек никогда не захочет переплачивать. Все делают растаможку там. Практически всё оформление ушло в Кыргызстан. Чтобы более-менее выгодно купить авто из Китая, казахстанцу надо купить его там, оформить на гражданина Кыргызстана. Потом провести через весь Казахстан в Кыргызстан, там растаможить на кыргыза, купить у него, и обратно в Казахстан. Чтобы здесь поставить на учёт. Ну кому это надо? Зачем нам всем тащить авто туда, там растаможивать и потом обратно? Проблема большая. Люди уже устали. По три раза границу проходить, плюс бюджетные потери, - объясняет нелепость ситуации таможенный брокер Данияр Кузембаев.

- Что получили на практике? Пока мы соблюдали этот закон, потеряли целую отрасль. Вся отрасль теперь работает в Бишкеке, там около 50 таможенных постов. Здесь в Алматы – два. Если раньше у нас был шанс создать уникальную логистическую инфраструктуру, то сейчас его уже нет. Теперь Грузия перепродает нам, Кыргызстан растаможивает и продает нам, граждане России через Казахстан оформляют авто. Пришло к тому, что работают все, кроме граждан Казахстана, - отметил Кузембаев.



- Пусть у нас останется дороже, чем в Кыргызстане, но ровно на 500 тысяч. Чтобы человек за эти 500 тысяч уже не стал бежать в Кыргызстан делать растаможку. Пусть у нас будет дороже, но так. Представьте, пока мы неделю не работали, 3 млрд тенге ушли мимо кассы в бюджет другой страны, - отметил брокер.

- А то, что собирается здесь? Давайте мы тоже будем так без колес завозить, тут прикручивать и будем утверждать, что сами собрали. А то, как получается? Государство завозит по дешёвой растаможке детали, потом умышленно поднимают цены в автосалонах до такой степени, чтобы мы не могли сюда завозить. Они нам сделали дорогую растаможку, чтобы оправдать высокие цены в автосалонах. Государство монополизирует рынок, а промышленность не развивает. Как-то надо этот вопрос решать, - отметил Кузембаев.



- У нас ничего не считается, уже даже через контракты платим, всё равно не можем доказать цену. Государству никогда ничего не докажешь. Проблема в том, что КГД в одностороннем порядке необоснованно завышает таможенную сетку, и даже если предприниматели покупают авто в реальности дешевле за рубежом и прикладывают документы, что они купили дешевле. Все равно КГД говорит: «Нет, цена должна быть вот такой». Из-за этого все процедуры растаможки теперь делают в Бишкеке. Соответственно, и все деньги, которые могли потенциально поступить в наш бюджет, они уходят в Кыргызстан. Порядка 600 млн тенге в день. Это один детский сад. Казахстан каждый день теряет эту возможность. Уже год длится это, - говорят брокеры.



- Вот, чего добилось государство. У обычного человека из региона нет выбора. У нас салоны полные б/у машин. Никто их не покупает. Потому что выгоднее поехать в Кыргызстан и там купить. Любую Kia легковую возьмите. Например, здесь стоит 18 млн. В Кыргызстане за 12 млн такую же можно взять! Потом сюда пригнать: первичный налог и утильсбор - все. Экономия 4 млн минимум. Это на дешевые авто. Если говорить о дорогих, там разница в десятки миллионов. Все это из-за разной таможенной стоимости. В Кыргызстане почти в два раза ниже. Наша таможенная оценочная стоимость завышена. В Бишкеке она реалистична. Поэтому все туда едут. А наш КГД думает, что при поднятии цен будет больше пополнений в бюджет. А получилось, наоборот, - подчеркнула Айша Абирхан.

- А сейчас таким становится Бишкек. Обычные рядовые кыргызстанцы уже на этом зарабатывают. Наше требование – изменить ценовую сетку - нужно снизить хотя бы до цен Бишкека. Раньше 80 в день машин оформляли. Как приняли сетку - 4 машины в день. Все казахстанцы уехали за автомобилями в Кыргызстан и платят деньги в бюджет той страны. Сама отрасль пострадала. Кыргызстан уже даже не первая страна, которая обогащается за счет наших законов. Вспомните, армяне возили, потом грузины. Уже пятая страна обогащается за наш счет. Одна и та же история продолжается уже сколько лет. Изначально казахи - самые продвинутые перегонщики. В 90-ые из Германии, ОАЭ, даже из Африки гоняли. А сейчас не можем заработать - задушили, - подчеркнул Аширметов.



- Я понял, что есть определенная олигархическая элита, которая заинтересована в том, чтобы у нас были завышены цены на авто. В этом случае они под видом отечественного автопрома имеют очень высокую маржу. К сожалению, наши власти идут у них на поводу и завышают стоимость. В результате мы становимся неконкурентными в ЦА. Вы посмотрите на наше расположение. Оно сулит и говорит, что нужно воспользоваться и зарабатывать. А теперь наши казахстанцы вынуждены отправлять в Кыргызстан, потом обратно. Это что за издевательство? Только, чтобы выгодно было трем олигархам. Где борьба с олигополией? Вот она на местах. Чиновники сидят в высоких кабинетах и докладывают, что всё классно. А на местах видно, что ситуация на самом деле другая, - отметил Бокаев.

Торговые брокеры и предприниматели в Алматы бьют тревогу: по их словам, вот уже год казахстанцы, покупая автомобили, пополняют бюджет чужой страны. Всё дело в завышенной таможенной оценочной стоимости, которую выставляет Комитет государственных доходов. Что именно произошло и к чему это привело, разбирался корреспондент Ulysmedia.kz.Брокеры рассказали, что около года назад Комитет государственных доходов принял решение о применении новой таможенной сетки, цены в которой поднимаются каждый квартал. При этом на каких основаниях их поднимают, никто не знает.Вот пример: если в начале 2023 года легковой автомобиль марки Toyota Camry оценивался комитетом в 15 тысяч долларов, то спустя всего два квартала эта цифра выросла до 20 тысяч долларов.Как говорят брокеры, легковой автомобиль марки Kia в Казахстане обойдется в 18 млн тенге. Точно такой же автомобиль в Кыргызстане будет стоить 12 млн тенге.Он добавил, что таможенный закон в ЕАЭС не соблюдает никто, кроме Казахстана.Он убеждён, что государству нужно принимать меры, создавать комиссию и синхронизировать таможенную стоимость.Предприниматели негодуют от политики государства, поскольку она привела к тому, что логистические потоки автомобилей проходят мимо Казахстана. В итоге наша страна не получает ни денег, ни автомобилей.Таможенный брокер Зульфия Атабаева, в свою очередь, привела в пример Грузию. По её словам, граждане этой страны привозят из США авто за пять тысяч долларов, и платят небольшой процент за растаможку.И лишь при продаже автомобиля с вырученной суммы платят налоги.Как уже было сказано, КГД повышает таможенную стоимость каждый квартал. При этом брокеры жалуются, что их даже не предупреждают заранее. В итоге все сводится к тому, что казахстанцы договариваются на одну сумму при покупке авто, а на деле все обходится гораздо дороже.- На все автомобили поднимают. Даже на 2013 год выпуска. Машина, как вино? Чем старее, тем дороже, - негодуют брокеры.Брокер Айша Абирхан добавила, что уже год, как люди просто развернули свои автовозы в Кыргызстан и больше не заезжают в Казахстан.Таможенный брокер Муслим Аширметов отметил, что у Казахстана была отличная возможность стать транспортным хабом в Центральной Азии.Ситуацию корреспонденту Ulysmedia.kz прокомментировал известный общественник Санжар Бокаев.Брокеры рассказали, что написали уже ряд писем с просьбами и требованиями изменить таможенную оценочную стоимость, однако ситуация не только не меняется, но и изо дня в день ухудшается.