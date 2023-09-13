Налог на добавленную стоимость планируют поднять в Казахстане

"По ставке НДС, да, такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса - это фискальная, пополнение доходной части бюджета. Если мы поднимем с 12 до 16 процентов, предлагается поднять такую ставку, на обсуждении находится, то это порядка 2-2,4 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет", - ответил Амрин во время брифинга в правительстве.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане обсуждается вопрос поднятия налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге в правительстве вице-министр сообщил, что вопрос поднятия НДС с 12 до 16 процентов находится на стадии обсуждения.