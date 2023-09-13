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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Налог на добавленную стоимость планируют поднять в Казахстане

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Налог на добавленную стоимость планируют поднять в Казахстане
Иллюстративное фото
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане обсуждается вопрос поднятия налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в правительстве вице-министр сообщил, что вопрос поднятия НДС с 12 до 16 процентов находится на стадии обсуждения.

"По ставке НДС, да, такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса - это фискальная, пополнение доходной части бюджета. Если мы поднимем с 12 до 16 процентов, предлагается поднять такую ставку, на обсуждении находится, то это порядка 2-2,4 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет", - ответил Амрин во время брифинга в правительстве.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sensation (Посетители) Сегодня, 14:00
Поднятие НДС соответственно поднятие цен на все
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:42
НДС-народ должен страдать.
 
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 Лулу (Посетители) Сегодня, 13:31
Нашли еще одну нишу,как ободрать народ,и так все дорого,теперь еще хотите больше?Все вам в бюджет,а что остается народу в карман?
 
 

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