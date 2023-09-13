В Казахстане хотят запретить строить многоэтажные дома в районах без школ и детсадов

«Количество трехсменных школ сильно не уменьшилось, в том числе потому, что в наших мегаполисах идет застройка там, где нет готовой социальной инфраструктуры. Там, где активная застройка так называемых человейников, учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение таких многоэтажных жилых домов, акимат не учел такие очевидные вещи», - сказал Аймагамбетов.



«Законопроектом мы запрещаем давать разрешение на строительство такого рода многоквартирных жилых домов, если там нет готовых школ, детских садов и социальной инфраструктуры. Второе: когда корректируют проект детальной планировки, как происходило, например, в Астане, необходимо корректировать, только если там эти вопросы полностью решены. Разрешение на строительство выдается, только если там школа в одну смену. Эту проблему надо учесть», - перечислил разработанные поправки депутат.

В Казахстане хотят запретить строить многоквартирные жилые дома, если рядом не развита социальная инфраструктура, нет школ и детских садов. Соответствующий законопроект разработали депутаты мажилиса и сейчас ждут заключение от правительства, сообщил в среду депутат Асхат Аймагамбетов.В этой связи, сообщил он, депутаты подготовили законопроект, который сейчас находится на заключении правительства. Новые нормы, в случае принятия, будут запрещать строительство многоквартирных домов, если рядом нет соответствующей социальной инфраструктуры.Он подчеркнул, что можно строить бесконечное количество школ, но проблема в том, что на определенных участках «нет даже пятна, чтобы построить школу». И сейчас местные власти «пытаются выйти из ситуации за счет пристроек, но это не решение, надо решать проблему системно».