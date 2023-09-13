Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Сентября
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.98 KZT
  • €1 = 497.76 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как изменится ЕНТ в 2024 году

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Как изменится ЕНТ в 2024 году
Фото instagram.com/ruslan_yemelbayev
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек опубликовал пост, в котором рассказал о грядущих изменениях в процедуре ЕНТ в 2024 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования. Как отметил Саясат Нурбек, усовершенствование заданий тестирования станет важным шагом в обеспечении доступности высшего образования. По словам министра, будет совершен переход на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Вместе с тем количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Также до 40 увеличится количество вопросов по профильным предметам. В них будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

Министр отметил, что данные изменения являются логическим продолжением работ по повышению качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления, отметил Саясат Нурбек.

"Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", - написал министр.


За счет вышеуказанных изменений сократится время тестирования. Теперь на сдачу ЕНТ будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут), тогда как ранее предоставлялось 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Другим новшеством станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения". Как подчеркнул Саясат Нурбек, тестовые задания по "Математической грамотности" направлены на проверку способности применить полученные знания, умения и навыки по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых.

Появились изменения и по комбинациям профильных предметов. С учетом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" будут сдавать комбинацию "Математика-Информатика".

"В завершение хотел бы напомнить, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Если учесть еще три возможности сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз", - добавил министр.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика