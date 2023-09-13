Как изменится ЕНТ в 2024 году

"Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", - написал министр.

"В завершение хотел бы напомнить, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Если учесть еще три возможности сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз", - добавил министр.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек опубликовал пост, в котором рассказал о грядущих изменениях в процедуре ЕНТ в 2024 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.На ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования. Как отметил Саясат Нурбек, усовершенствование заданий тестирования станет важным шагом в обеспечении доступности высшего образования. По словам министра, будет совершен переход на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов.. Вместе с тем количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Также. В них будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.Министр отметил, что данные изменения являются логическим продолжением работ по повышению качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления, отметил Саясат Нурбек.За счет вышеуказанных изменений. Теперь на сдачу ЕНТ будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут), тогда как ранее предоставлялось 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.Другим новшеством станетдля абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения". Как подчеркнул Саясат Нурбек, тестовые задания по "Математической грамотности" направлены на проверку способности применить полученные знания, умения и навыки по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых.Появились. С учетом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" будут сдавать комбинацию "Математика-Информатика".