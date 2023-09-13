В Amanat предлагают легализовать "помогаек" в ЦОНах

По словам депутата Екатерины Смышляевой, избавиться от них крайне затруднительно, так как в их услугах есть потребность.
Депутат мажилиса от партии Amanat Екатерина Смышляева предложила легализовать "помогаек" в Центрах обслуживания населения.
Члены комитета партийного контроля Amanat ознакомились с работой одного из ЦОНов Астаны, ситуационного центра госкорпорации "Правительство для граждан" и провели заседание непосредственно на месте.
По словам депутата, сейчас в парламенте рассматривают законопроект по повышению статуса работников госкорпорации. Это позволит решить проблему текучести кадров.
"Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент. К примеру, институт "помогаек". Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг", – сказала Екатерина Смышляева.
По итогам заседания члены комитета приняли рекомендации для центральных и местных государственных органов, среди них:
- меры по улучшению материально-технического и организационного обеспечения деятельности ЦОНов;
- изменение законопроекта по вопросам государственной корпорации;
- усиление контроля за качеством оказания государственных услуг и их дальнейший перевод в цифровой формат.
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