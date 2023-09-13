Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Сентября
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.98 KZT
  • €1 = 497.76 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Amanat предлагают легализовать "помогаек" в ЦОНах

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 18:44
В Amanat предлагают легализовать "помогаек" в ЦОНах
Иллюстративное фото
По словам депутата Екатерины Смышляевой, избавиться от них крайне затруднительно, так как в их услугах есть потребность.

Депутат мажилиса от партии Amanat Екатерина Смышляева предложила легализовать "помогаек" в Центрах обслуживания населения. 
Члены комитета партийного контроля Amanat ознакомились с работой одного из ЦОНов Астаны, ситуационного центра госкорпорации "Правительство для граждан" и провели заседание непосредственно на месте.

По словам депутата, сейчас в парламенте рассматривают законопроект по повышению статуса работников госкорпорации. Это позволит решить проблему текучести кадров.

"Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент. К примеру, институт "помогаек". Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг", – сказала Екатерина Смышляева.


По итогам заседания члены комитета приняли рекомендации для центральных и местных государственных органов, среди них:

- меры по улучшению материально-технического и организационного обеспечения деятельности ЦОНов;
- изменение законопроекта по вопросам государственной корпорации;
- усиление контроля за качеством оказания государственных услуг и их дальнейший перевод в цифровой формат.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика