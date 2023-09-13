Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2023-2024 годов», пишет Qostanay.TV со ссылкой на BaigeNews.kz.



Документ предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу, в том числе:



- проведение вакцинации против гриппа с 1 октября;

- в медицинских организациях обеспечение работы «фильтров» на входе, использование масок, наличие антисептиков;

- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до года с проявлениями ОРВИ, гриппа;

- в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.



В организациях среднего образования:



- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 процентов в одном классе в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения, запрет приёма новых детей в классы в течение 10 календарных дней;

- в случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30 процентов и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение.