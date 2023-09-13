Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.98 KZT
  • €1 = 497.76 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

Просмотров:428 Опубликовано: Вчера, 20:44
Главный санврач Казахстана подписала новое постановление
Иллюстративное фото
Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2023-2024 годов», пишет Qostanay.TV со ссылкой на BaigeNews.kz.

Документ предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу, в том числе:

- проведение вакцинации против гриппа с 1 октября;
- в медицинских организациях обеспечение работы «фильтров» на входе, использование масок, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до года с проявлениями ОРВИ, гриппа;
- в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.

В организациях среднего образования:

- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 процентов в одном классе в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения, запрет приёма новых детей в классы в течение 10 календарных дней;
- в случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30 процентов и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение.


Источник: qostanay.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика