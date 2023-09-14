"Цены на бензин вырастут в два раза, но не в 2025-м": почему хотят отменить налог на транспорт

"В Казахстане для безубыточности отрасли цена бензина должна быть 60-65 центов в долларовом эквиваленте. Так у нас уже было в период 2011-2013 годов. Дисбаланс цен с Россией влияет на Казахстан. Я подозреваю, что в проекте Налогового кодекса имели в виду, что цены на топливо могут вырасти и в случае такого роста нужно контрдействие по снижению или устранению налога на транспорт. В любом случае при сегодняшней ситуации цены, так или иначе, будут расти. Договор с ЕАЭС здесь не является первопричиной, потому что цены на внутреннем рынке являются убыточными. Государство собирается изменить систему налогообложения, и это также скажется на росте цен", - рассказал эксперт.

"На примере АИ-95 можно оценивать реальную стоимость топлива – цена на этот бензин не регулируется государством. В странах ЕАЭС государства отошли от госрегулирования цен на ГСМ, и в скором времени мы придем к единому рынку топлива, тогда цены в нашей стране приблизятся к уровню России и Кыргызстана, не наоборот", - сообщил Мискарян.

"Учитывая фискальную политику казахстанского регулятора, можно говорить о том, что драматического роста фискальной нагрузки на владение автомобилем не предвидится. Включение транспортного налога в стоимость топлива применяется в некоторых странах, в частности в США. При таком подходе налоговая нагрузка напрямую зависит от пробега автомобиля", - отметил эксперт.

Эксперты рассказали, почему в правительстве хотят отменить налог на транспорт и может ли это компенсировать рост цен на ГСМ, передает корреспондент Tengrinews.kz.Транспортный налог могут упразднить в Казахстане из-за роста цен на ГСМ в 2025 году. Соответствующий документ появился на сайте открытых НПА в качестве приложения к проекту Налогового кодекса. В документе указано, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. В качестве примера указан возможный рост в два раза.Ведущий авторской программы "Байдильдинов. Нефть" и экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов отметил, что двукратное повышение цен на ГСМ действительно возможно, но не к 2025 году, а позже. При этом в качестве причины он называет не переход к единому рынку в рамках стран ЕАЭС, а другие экономические факторы, включая стабильность национальной валюты. По его словам, те цены на топливо, которые установлены в стране сейчас, убыточны для недропользователей и цепочки поставок в целом. В долларовом эквиваленте цена самого массового бензина АИ-92 в нашей стране составляет 40 центов за литр, на уровне начала 2000-х годов.По словам Байдильдинова, безубыточными были бы цены на бензин АИ-92 до 250 тенге за литр, на АИ-95 - до 300 тенге и на дизель и бензины маркой выше - до 350 тенге."На казахстанском рынке наблюдается дефицит нефтепродуктов. Мы производим 5 миллионов тонн топлива в год и 80 тысяч уже импортируем. Летом у нас завозили АИ-95 и закупали его по цене порядка 350 тенге за литр и выше. Автопарк у нас постоянно растет, на порядка 14 тысяч автомобилей в год. Растет потребление, а переработка топлива уже находится на пределе наших производственных мощностей, и новых возможностей нет. Остается только импорт из России, где цены на 30-40 процентов выше, и у них у самих наблюдается дефицит. Нужно готовиться к тому, что топливо будет расти в цене, эпоха дешевых энергоносителей для Казахстана закончилась", - предупредил Байдильдинов.Эксперт автомобильной отрасли Артур Мискарян также считает, что в нынешнем виде цены на топливо, по сути, убыточны для производителей, что в свою очередь является причиной ежегодно возникающего дефицита – как сезонного, так и периодически возникающего вследствие ремонтных остановок работы НПЗ.По словам эксперта, Министерство национальной экономики через упразднение налога на транспорт стремится снизить фискальную нагрузку на владельцев автомобилей с малым объемом двигателя, но сохранить транспортный налог для владельцев авто с большим объемом двигателя. Налог на транспорт превратится в налог на роскошь.Эксперт рассчитал, сколько сэкономит средний водитель в случае упразднения налога. В качестве примера взят автомобиль с объемом двигателя 2,5 литра. Сумма транспортного налога на него составит 23 тысячи тенге в год. Если учесть, что средний срок владения автомобилем в Казахстане - пять лет, то расходы на налог на транспорт за период составят 115 тысяч тенге.При этом средний рост затрат автомобилистов при росте цен на ГСМ не так легко подсчитать, так как он будет зависеть от ежедневно проезжаемого расстояния, манеры езды и даже в меньшей степени - расхода топлива машиной. К примеру, если вы владеете машиной с объемом двигателя в 2 литра, но живете в пригороде, в 40 километрах от места работы, то будете тратить намного больше, чем человек с машиной с объемом двигателя 3,5, но живущий ближе к центру города.В среднем ежемесячные расходы водителей на бензин составляют от 35 до 60 тысяч тенге.Мискарян считает, что предлагаемые изменения не отразятся на рынке новых или подержанных автомобилей. С учетом динамики роста доходов, численности населения, климатических и географических характеристик нашего рынка спрос на автомобили продолжит рост в обозримой перспективе.Отметим, что вице-министр национальной экономики Азамат Амрин объяснил, что налог могут включить в стоимость акциза на бензин. Это приведет к снижению нагрузки на владельцев транспортных средств с большим объемом двигателя и к увеличению - для владельцев малолитражек.