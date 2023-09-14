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У казахстанцев расходы выросли почти на 16%

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 13:43
У казахстанцев расходы выросли почти на 16%
Фото: inbusiness.kz
Речь идет именно о денежных расходах.

Во втором квартале в Казахстан денежные расходы составили 260,8 тыс. тг на душу населения — на 15,8% больше, чем в соответствующем квартале предыдущего года, передает inbusiness.kz со ссылкой на бюро национально статистики.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения за указанный период повысились на 19,1%, чем в прошлом году (283,6 тыс. тенге).

"В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у населения столицы: 408,1 тыс. тг на душу населения. На второй строчке оказалась Карагандинская область: 368 тыс. тг. В тройке лидеров и Алматы – 363,6 тыс. тг. Наименьшие показатели были зафиксированы у населения Жетысуской области - 203,2 тыс. тг.

По расходам во II квартале на первых позициях оказались те же регионы, только в другом распределении: Алматы – 359,4 тыс. тенге на душу населения, Астана – 345,8 тыс. тг и Карагандинская область – 323,5 тыс. тг. Наименьшие расходы в Туркестанской области: 180,9 тыс. тг на душу населения", - говорится в сообщении.


В структуре денежных расходов населения во II квартале 2023 года 91,8% занимают потребительские расходы, из них 51,9% уходит на продукты питания, 22,2% – непродовольственные товары, 17,7% – платные услуги.

"Отметим, что доходы населения включают все поступления, включая зарплату, пособия, подработки и формируются в расчете на душу, т.е. в знаменателе учитываются все граждане Казахстана. Денежные расходы включают потребительские расходы, материальную помощь, алименты, налоги, платежи и другие выплаты, погашение кредита и долга", - отметили в бюро.


Источник: Inbusiness.kz
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