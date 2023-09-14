Продолжат ли школы пользоваться системой "Күнделік" или перейдут на новый сервис? Ответ Минпросвета

Актюбинская область – пока единственный регион, который пробует использовать электронный журнал BilimClass.



Во всех регионах Казахстана, кроме Актюбинской области, продолжат пользоваться системой "Күнделік", сообщили в Министерстве просвещения.



Как пояснили в ведомстве, переход от сервиса "Күнделік" к электронному журналу BilimClass в Актюбинской области связан с реализацией в регионе пилотного проекта для малокомплектных школ. Проект предполагает проведение онлайн-уроков по отдельным предметам в дистанционном формате. В процессе используется платформа OnlineMektep.



В Минпросвете заверили, что в остальных регионах школы не будут переходить на другой электронный журнал и продолжат выставлять оценки в "Күнделік".



Накануне в управлении образования Актюбинской области сообщили, что заключили меморандум о сотрудничестве с ТОО "Bilim Land". Он позволяет всем образовательным организациям области бесплатно использовать образовательные ресурсы OnlineMektep, в том числе и сервис BilimClass.