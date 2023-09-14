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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько получают в Казахстане самые перспективные специалисты

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Сколько получают в Казахстане самые перспективные специалисты
Фото: ©El.kz/Нуркен АЛИШЕВ
Недавно портал "Енбек" запросил у чата GPT перечень из трех самых перспективных профессий будущего. ИА El.kz сколько сейчас получают данные специалисты прямо сейчас.

Самой перспективной профессией оказались специалисты по кибербезопасности. Дело в том, что в связи с увеличением кибератак данные профессионалы будут очень востребованы.

К слову, в этом году хакеры, атакую децентрализованные ресурсы с криптовалютой, смогли похитить почти 1 млрд долларов.

В Казахстане можно найти с десяток вакансий специалистов по кибербезопасности. В среднем им предлагают около 200 тысяч тенге в месяц. Самым высокооплачиваемому профессионалу работодатели готовы заплатить 600 тысяч тенге.

Врач по версии нейросети другая перспективная специальность. Ведь население Земли живет дольше, стареет, а значит много лечится. Сейчас средняя зарплата врача в Казахстане превышает 500 тысяч тенге. А хирургу одна из районных больниц готова платить до 900 тысяч тенге.

И наконец замыкает топ перспективных профессий - специалист по возобновляемой энергетики и экологии.

В Казахстане действительно много вакансий инженера-энергетика. В среднем зарплата на серьезном производстве превышает 500 тысяч тенге.


Источник: El.kz
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Комментарии ( 1 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 15:13
Ответ на вопрос - нисколько.

Самые перспективные специалисты уезжают работать в Европу и Америку.
 
 

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