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В каких городах и районах пройдут выборы акимов: полный список

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 15:47
В каких городах и районах пройдут выборы акимов: полный список
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Центральной избирательной комиссии назвали города и районы областей Казахстана, где в ближайшее время состоятся выборы акимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:

-область Абай: город Курчатов, Абайский район;
-Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;
-Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;
-Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
-Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;
-Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;
-Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;
-область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;
-Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;
-Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;
-Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский, Федоровский районы;
-Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;
-Мангистауская область: Бейнеуский район;
-Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;
-Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;
-Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;
-область Улытау: Улытауский район.

Таким образом, выборы пройдут в трех городах и 42 районах.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что в этом году впервые в стране пройдут выборы акимов 45 районов и городов областного значения.


Источник: Тengrinews.kz
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