В каких городах и районах пройдут выборы акимов: полный список

В Центральной избирательной комиссии назвали города и районы областей Казахстана, где в ближайшее время состоятся выборы акимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:



-область Абай: город Курчатов, Абайский район;

-Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;

-Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;

-Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;

-Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;

-Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;

-Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;

-область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;

-Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;

-Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;

-Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский, Федоровский районы;

-Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;

-Мангистауская область: Бейнеуский район;

-Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;

-Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;

-Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;

-область Улытау: Улытауский район.



Таким образом, выборы пройдут в трех городах и 42 районах.



Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что в этом году впервые в стране пройдут выборы акимов 45 районов и городов областного значения.