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Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медицинской помощи - сенатор

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медицинской помощи - сенатор
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министерство здравоохранения планирует изменить правила, по которым частные медцентры обслуживают граждан, в результате десятки тысяч граждан могут не получить гарантированный объем бесплатной медпомощи. Об этом заявил сенатор Евгений Больгерт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем депутатском запросе сенатор указал, что во время встреч с предпринимателями ему рассказали о планах Минздрава по внедрению новых требований к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Одним из таковых является обязательное обслуживание не менее 10 тысяч человек и ограничение по перенаправлению на консультативно-диагностическое обслуживание к соисполнителям. Если это требование не будет соблюдаться, с компанией не будет заключаться договор на оказание населению первичной медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Возникают обоснованные риски одномоментного прекращения деятельности большого количества частных центров ПМСП, Центров семейного здоровья с численностью менее 10 тысяч человек во всех регионах Казахстана. При этом, по данным Министерства здравоохранения, в стране функционируют более 5 тысяч медицинских организаций ПМСП. Значительная их часть является частными и потенциально не соответствующими вводимым требованиям. Кроме очевидных экономических негативных последствий и ухудшения условий для субъектов МСБ, планируемое нововведение повлечет ограничение возможности получения своевременной медицинской помощи десятками тысяч граждан нашей страны", - сказал Евгений Больгерт.


Предложение сенатора - провести оценку регуляторного воздействия и оценку социально-экономических последствий вводимых требований к медицинским организациям. Кроме того, депутат считает важным исключить норму по установлению минимальной численности в 10 тысяч человек для допуска к процедуре закупа услуг, предусмотрев более реалистичный количественный показатель. А также разработать механизм заключения долгосрочных договоров с медицинскими организациями на предоставление услуг первичной медпомощи.


Источник: Тengrinews.kz
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