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Дело Арыстанбека Мухамедиулы: суд вынес решение

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Дело Арыстанбека Мухамедиулы: суд вынес решение
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Суд города Астаны вынес решение по делу Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании апелляционной судебной коллегии аппеляционную жалобу экс-министра Мухамедиулы оставили без удовлетворения.

"Аппеляционную жалобу Мухамедиулы оставить без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Вина Мухамедиулы доказана полностью, доводы защиты подтверждения не нашли. Основания для оправдания не рассматриваются. По делу проведены аудиторские исследования", - сказал судья Мурат Солтыбаев.


Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Арыстанбек Мухамедиулы был осужден на восемь лет лишения свободы.

Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в период, когда он был директором Национального музея в Астане. В частности, его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Позже супруга осужденного Арыстанбека Мухамедиулы была признана подозреваемой. В Антикоррупционной службе подтвердили информацию также о задержании адвоката Арыстанбека Мухамедиулы. В ведомстве сообщили, что защитник экс-министра подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.


Источник: Тengrinews.kz
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