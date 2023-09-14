Дело Арыстанбека Мухамедиулы: суд вынес решение

"Аппеляционную жалобу Мухамедиулы оставить без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Вина Мухамедиулы доказана полностью, доводы защиты подтверждения не нашли. Основания для оправдания не рассматриваются. По делу проведены аудиторские исследования", - сказал судья Мурат Солтыбаев.

Суд города Астаны вынес решение по делу Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.На заседании апелляционной судебной коллегии аппеляционную жалобу экс-министра Мухамедиулы оставили без удовлетворения.Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Арыстанбек Мухамедиулы был осужден на восемь лет лишения свободы.Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в период, когда он был директором Национального музея в Астане. В частности, его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".Позже супруга осужденного Арыстанбека Мухамедиулы была признана подозреваемой. В Антикоррупционной службе подтвердили информацию также о задержании адвоката Арыстанбека Мухамедиулы. В ведомстве сообщили, что защитник экс-министра подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.