В Казахстане практический экзамен на права можно будет сдать на личном автомобиле

"При этом будет внедрена новая система, которая сможет оценивать поведение транспортного средства на каждом участке – выдерживаемые дистанции, агрессивность вождения и потенциал создания аварийных ситуаций. Кроме этого, будет производиться идентификация личности кандидата непосредственно перед сдачей и во время сдачи практического экзамена. Также появится возможность пройти экзамен на любом (в том числе своём. – Авт.) автомобиле", – уточнили в госкорпорации.

Практический экзамен на права можно будет сдать на личном автомобиле в спецЦОНах после внедрения новой технологии "Computer vision", сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".В 2024 году госкорпорация планирует внедрение технологии "Computer vision" для сдачи практического экзамена в спецЦОНах. Для этого будет производиться установка видеокамер на территории автодромов.Отмечается, что новая система повысит прозрачность при сдаче практики и обеспечит высокую пропускную способность авто во время проведения практики.Помимо этого, в госкорпорации представили новые нормативы по выдаче водительских удостоверений – внедряется новая система тестирования ПДД 3.0. Система обеспечивает процесс сдачи теоретического экзамена в соответствии с новыми поправками к законодательству. При новой системе используется процедура прокторинга – онлайн-контроля сдачи экзамена. В настоящее время пилот ПДД 3.0 запущен в Акмолинской области. Масштабирование проекта ожидается до конца этого года.