Кто может выдвинуть свою кандидатуру на выборы акимов районов и городов и какие документы нужны

В Центризбирком РК озвучил требования и список необходимых документов для кандидатов в акимы районов и городов областного значения.



Регистрация кандидатов начнётся 15 сентября и завершится 10 октября, за 25 дней до самих выборов.



Кандидаты могут выдвигаться:



-через политические партии;

-путём самовыдвижения.



Как сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, для кандидата при самовыдвижении необходимы следующие документы:



-заявление самого гражданина;

-документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге);

-документы, необходимые для проверки соответствия требованиям в сфере государственной службы;

-справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

-протокол о проверке сбора подписей в поддержку кандидата.



Для кандидата, выдвигающегося от политической партии, необходимы:



-заявление гражданина;

-документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге);

-документы, необходимые для проверки соответствия требованиям в сфере государственной службы;

-документ, подтверждающий членство в партии;

-протокол о проверке сбора подписей в поддержку кандидата;

-справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах.



По словам члена ЦИК РК Шавката Утемисова, баллотироваться может гражданин Казахстана старше 25 лет. Среди требований к кандидатам также стаж и опыт работы на государственной службе.



Не имеет право выдвигаться гражданин:



-признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

-имеющий заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий;

-имеющий судимость, которая ко времени поступления на госслужбу не погашена или не снята в установленном законом порядке;

-ранее судимый или освобождённый от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;

-совершивший коррупционное преступление;

-который в течение трёх лет перед поступлением на госслужбу привлекался к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу.



Предвыборная агитация начнётся с момента окончания срока регистрации – в 18.01 10 октября, а завершится – 00.00 4 ноября.