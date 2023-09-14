Кто может выдвинуть свою кандидатуру на выборы акимов районов и городов и какие документы нужны

В Центризбирком РК озвучил требования и список необходимых документов для кандидатов в акимы районов и городов областного значения.
Регистрация кандидатов начнётся 15 сентября и завершится 10 октября, за 25 дней до самих выборов.
Кандидаты могут выдвигаться:
-через политические партии;
-путём самовыдвижения.
Как сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, для кандидата при самовыдвижении необходимы следующие документы:
-заявление самого гражданина;
-документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге);
-документы, необходимые для проверки соответствия требованиям в сфере государственной службы;
-справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;
-протокол о проверке сбора подписей в поддержку кандидата.
Для кандидата, выдвигающегося от политической партии, необходимы:
-заявление гражданина;
-документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге);
-документы, необходимые для проверки соответствия требованиям в сфере государственной службы;
-документ, подтверждающий членство в партии;
-протокол о проверке сбора подписей в поддержку кандидата;
-справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах.
По словам члена ЦИК РК Шавката Утемисова, баллотироваться может гражданин Казахстана старше 25 лет. Среди требований к кандидатам также стаж и опыт работы на государственной службе.
Не имеет право выдвигаться гражданин:
-признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-имеющий заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий;
-имеющий судимость, которая ко времени поступления на госслужбу не погашена или не снята в установленном законом порядке;
-ранее судимый или освобождённый от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;
-совершивший коррупционное преступление;
-который в течение трёх лет перед поступлением на госслужбу привлекался к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу.
Предвыборная агитация начнётся с момента окончания срока регистрации – в 18.01 10 октября, а завершится – 00.00 4 ноября.
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