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Кто может выдвинуть свою кандидатуру на выборы акимов районов и городов и какие документы нужны

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Кто может выдвинуть свою кандидатуру на выборы акимов районов и городов и какие документы нужны
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В Центризбирком РК озвучил требования и список необходимых документов для кандидатов в акимы районов и городов областного значения. 

Регистрация кандидатов начнётся 15 сентября и завершится 10 октября, за 25 дней до самих выборов. 

Кандидаты могут выдвигаться: 

-через политические партии;
-путём самовыдвижения.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, для кандидата при самовыдвижении необходимы следующие документы: 

-заявление самого гражданина;
-документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге);
-документы, необходимые для проверки соответствия требованиям в сфере государственной службы;
-справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;
-протокол о проверке сбора подписей в поддержку кандидата.

Для кандидата, выдвигающегося от политической партии, необходимы: 

-заявление гражданина;
-документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге);
-документы, необходимые для проверки соответствия требованиям в сфере государственной службы;
-документ, подтверждающий членство в партии;
-протокол о проверке сбора подписей в поддержку кандидата;
-справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах.

По словам члена ЦИК РК Шавката Утемисова, баллотироваться может гражданин Казахстана старше 25 лет. Среди требований к кандидатам также стаж и опыт работы на государственной службе. 

Не имеет право выдвигаться гражданин: 

-признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-имеющий заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий;
-имеющий судимость, которая ко времени поступления на госслужбу не погашена или не снята в установленном законом порядке;
-ранее судимый или освобождённый от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;
-совершивший коррупционное преступление;
-который в течение трёх лет перед поступлением на госслужбу привлекался к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу. 

Предвыборная агитация начнётся с момента окончания срока регистрации – в 18.01 10 октября, а завершится – 00.00 4 ноября. 


Источник: Informburo.kz
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