Тендеры вне конкурса: уголовное дело завели в отношении филиала "КазАвтоЖол"

«Как выяснилось, данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства. Каких-либо иных обстоятельств непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелось», - пояснили в Главной транспортной прокуратуре.

"Все эти обстоятельства подтверждены заключением аудиторов от 13 декабря 2022 года, который был обжалован подрядчиком в судебном порядке. По результатам разбирательства, 30 мая текущего года суд отказал в удовлетворении иска о признании заключения (отчета) внутреннего аудита недействительным", - добавили в ведомстве.

В Акмолинской области «КазАвтоЖол» без проведения тендера планировал выделить крупную сумму денег на строительство моста, сообщает Orda.kz.Новый мост через реку Ишим должен был стать частью капремонта трассы «Жаксы-Есиль-Бузулук». На его строительство филиал «КазАвтоЖола» выделил 2,3 млрд тенге, незаконно заключив договор без проведения конкурса. В качестве объяснений там заявили, что мост находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте.Мало того, что подрядчик был назначен вне конкурса, он еще и получил аванс в размере 200 миллионов тенге. Аудит также выявил, что никаких работ на мосту не проводилось.На данный момент в отношении сотрудников акмолинского филиала «КазАвтоЖола» возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование.