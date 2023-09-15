Казахстанские родители подали в суд на Министерство просвещения

"Есть приказ от 2022 года "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования", подписанный прежним министром Асхатом Аймагамбетовым. В этом документе произошло увеличение учебного года с 34 недель, как это было раньше, до 36. Мы просим очень простую вещь - отменить это продление", - пояснил адвокат.

"Мы говорим: пока вы не устраните эти нарушения, продлевать срок обучения не надо. Вы не тем занимаетесь. Вы должны сначала повысить качество, а потом дети сами с удовольствием будут ходить в школу", - добавил юрист.

11 родителей из разных регионов Казахстана выдвинули иск к Министерству просвещения, который принял межрайонный суд Астаны. Об этом сообщил известный адвокат Жангельды Сулейманов, который представляет интересы родителей. Чего хотят добиться мамы и папы казахстанских школьников, юрист рассказал корреспонденту Tengrinews.kz.Как известно, минувший учебный год для казахстанских школьников закончился не 25 мая, как обычно, а 31-го. Это вызвало возмущение многих родителей, поскольку школы, в частности, оказались не готовы к такому нововведению. Накануне 1 сентября было объявлено о том, что последний звонок вернули на прежнюю дату. Однако, по словам Сулейманова, проблема все еще не решена.Как рассказал Жангельды Сулейманов, обратившиеся в суд родители составили национальный доклад о системных нарушениях в сфере образования на 50 страницах, который направили в Администрацию Президента. В документе они указали 29 системных нарушений, такие как низкое качество образования, переполненность школ, отсутствие санузлов и другие. Эти же нарушения указаны в иске к Министерству просвещения.Напомним: в этом году последний звонок в казахстанских школах впервые прозвенел 1 июня. Учебный год в школах страны продлился 36 недель, начавшись 1 сентября и завершившись 31 мая.При этом 31 мая было учебным днем. После 25 мая появились сообщения о том, что многие школьники сдали учебники и в школах вместо уроков проводятся внеклассные мероприятия.Недавно стало известно, что последний звонок вернут в Казахстане на 25 мая. При этом заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова назвала решение о продлении учебного года оправданным, но поспешным.