Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане

"Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме, четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки", – пояснили в пресс-службе Антикора.

Антикоррупционная служба планирует запустить публичный реестр коррупционеров в Казахстане, где будут содержаться сведения обо всех осужденных взяточниках, сообщает Zakon.kz.Как сообщили в пресс-службе Антикора 15 сентября, реестр будет общедоступным и позволит работодателям проверять потенциальных сотрудников на добропорядочность. С новой законодательной инициативой выступили члены Общественного совета при ведомстве на заседании, которое прошло в ВКО.Помимо создания реестра коррупционеров, на заседании также предложили усилить ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. Кроме того, в Казахстане могут ужесточить законодательство, переведя в разряд преступлений обещание или предложение взятки.