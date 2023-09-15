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Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 14:42
Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба планирует запустить публичный реестр коррупционеров в Казахстане, где будут содержаться сведения обо всех осужденных взяточниках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 15 сентября, реестр будет общедоступным и позволит работодателям проверять потенциальных сотрудников на добропорядочность. С новой законодательной инициативой выступили члены Общественного совета при ведомстве на заседании, которое прошло в ВКО.

Помимо создания реестра коррупционеров, на заседании также предложили усилить ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. Кроме того, в Казахстане могут ужесточить законодательство, переведя в разряд преступлений обещание или предложение взятки.

"Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме, четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки", – пояснили в пресс-службе Антикора.



Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 15:04
Антикор взялся за реестр не с той стороны нужно вносить власть придержащих а не нищих обывателей.
 
 

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