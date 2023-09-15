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Ситуацию с бензином в Казахстане прокомментировали в Минэнерго

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Ситуацию с бензином в Казахстане прокомментировали в Минэнерго
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве энергетики прокомментировали ситуацию с ценами на бензин АИ-92 и АИ-95 в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Предельная цена "народного" автобензина АИ-92 составляет не более 205 тенге за литр. В отношении "премиального" АИ-95 не распространяется государственное регулирование и, следовательно, цена определяется на основе спроса и предложения на рынке", - сообщили в министерстве.


При этом отмечается, что совокупные запасы АИ-95 в стране (на нефтебазах и НПЗ, в пути и импортный) достаточны и составляют 57 тысяч тонн, что обеспечивает 21-дневную потребность страны.

Запасы восполняются в зависимости от заявок ресурсодержателей и объема производства.

Напомним, в конце августа бензин АИ-95 по 385 тенге на одной из АЗС удивил алматинцев, так как ранее цена на эту марку составляла около 255 тенге. Работники АЗС сообщили, что данная марка местного производства у них закончилась и они продают привозной бензин из российского Омска.


Источник: Тengrinews.kz
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