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Штрафы на 1,5 млн тенге собрал лихач из Уральска всего за пять дней

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Штрафы на 1,5 млн тенге собрал лихач из Уральска всего за пять дней
Фото: polisia.kz
19-летнему автомобилисту из Уральска потребовалось всего пять дней, чтобы накопить штрафы за превышение скорости на сумму в 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО 15 сентября, система Suncar Smart Qorgau выявила в потоке машин автомобиль "ВАЗ-2112", который до этого неоднократно превысил скорость. Спустя недолгое время патрульная полиция остановила лихача.

"Водителем оказался 19-летний житель города, который в течение пяти дней 33 раза превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн тенге. Водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50% от суммы штрафов", – рассказали в пресс-службе ДП.


Автомобиль уральского "гонщика" отправили на спецстоянку.


Источник: Zakon.kz
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