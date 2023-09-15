Захват заложников в банке Астаны: 8 лет колонии попросили для Мурадова

В столичном суде состоялись прения сторон по делу о захвате заложников в Kaspi банке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прокурор Раушан Акшураева попросила суд признать подсудимого Алихана Мурадова виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание Мурадов, по мнению гособвинителя, должен в колонии средней безопасности.
"Проанализировав и исследовав показания всех участников рассматриваемых событий, не оставляет сомнения в наличии преступного умысла в действиях подсудимого Мурадова в инкриминируемом ему деянии, которое нашло свое объективное подтверждение и полностью доказывается собранными материалами уголовного дела", - сказала прокурор.
Она добавила, что обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание Мурадова – это чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления. Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность у подсудимого не установлено.
"С учетом всех исследованных обстоятельств дела, учитывая характер и степень общественной опасности, предлагаю суду Алихана Мурадова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 261 частью 2 пунктом 4 и 9, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы", - заявила Акшураева.
Отбывание наказания Мурадову определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Потерпевшие согласились с запрашиваемым сроком. Мурадов признал вину, раскаялся в содеянном и попросил суд назначить ему минимальное наказание.
Суд удалился для принятия решения. Приговор огласят в понедельник, 18 сентября.
Напомним, первое заседание по делу Мурадова прошло в столичном суде 29 августа. Тогда подсудимый признал вину и заявил, что в момент захвата заложников не был в наркотическом опьянении.
По версии следствия, озвученной прокурором, в день захвата банка Мурадов решил совершить суицид, употребив некий медицинский препарат. Не получив нужного эффекта, мужчина придумал план по захвату банка, согласно которому он потребует средства для нуждающихся людей, а затем будет застрелен сотрудниками полиции при задержании.
Позднее Мурадов сообщил журналистам, что у него не было суицидальных мыслей. Он дал такие показания якобы для того, чтобы судебный процесс поскорее закончился.
Ранее подсудимый пообщался с журналистами и заявил, что готов к любому наказанию за содеянное.
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