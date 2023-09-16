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Жандос Шаймарданов возглавил Агентство по реформам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Жандос Шаймарданов возглавил Агентство по реформам

Фото:gov.kz
Жандос Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и по реформам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Шаймарданова Жандоса Нурлановича Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в Указе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.


С февраля 2022 года Шаймарданов возглавлял Бюро национальной статистики, находящееся в составе агентства.

Жандос Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в Восточно-Казахстанской области. В 2009 году по стипендии "Болашак" окончил Йоркский университет в Великобритании по специальности "Экономика и финансы". В 2020 году получил степень магистра Бизнес-аналитики и Big Data в Университете IE, Испания.

Трудовой путь начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования в должности главного эксперта.

В 2010-2013 годы работал менеджером в АО "Самрук-Казына". В 2013-2014 году был советником министра экономики и бюджетного планирования. В 2014-2016 годы - директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики.

В 2016-2019 годы возглавлял департамент, в затем стал управляющим директором АО "НУХ "Байтерек". В 2019-2020 годы - председатель правления АО QazTech Ventures.

2020-2022 годы был директором департамента денежно-кредитной политики Национального банка.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.


Источник: Tengrinews.kz
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