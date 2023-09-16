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Мошенники заманивают казахстанцев на фальшивые онлайн-голосования

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Мошенники заманивают казахстанцев на фальшивые онлайн-голосования
Фото ©️ Tengrinews.kz
Мошенники заманивают казахстанцев на фальшивые онлайн-голосования, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В мессенджерах сообщают о новом виде мошенничества. Пользователям соцсетей приходят сообщения с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем онлайн-конкурсе. Однако пройдя по ссылке мошенники получат доступ к их аккаунтам.

В августе 2023 года с подобной схемой столкнулись жители России. Перейдя по ссылке с намерением проголосовать за своих знакомых или их родных, попадали на страницу с требованием ввести свой номер телефона, а позже код, который пришел на него. Люди теряли контроль над своими аккаунтами в WhatsApp.

При этом некоторые из жертв сообщают, что не вводили никаких кодов, а просто перешли на ссылку. После этого, по словам одной из пострадавших, злоумышленники пытались взломать и другие принадлежащие ей аккаунты, в том числе и на государственных ресурсах.

Не следует проходить по сомнительным ссылкам, и неважно, от кого они были получены. Даже если перейти на тот или иной сайт вас приглашает знакомый, помните, что его аккаунт уже может быть взломан, а на другом конце провода вполне могут оказаться злоумышленники.


Источник: Тengrinews.kz
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