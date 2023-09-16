Мошенники заманивают казахстанцев на фальшивые онлайн-голосования, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на stopfake.kz.



В мессенджерах сообщают о новом виде мошенничества. Пользователям соцсетей приходят сообщения с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем онлайн-конкурсе. Однако пройдя по ссылке мошенники получат доступ к их аккаунтам.



В августе 2023 года с подобной схемой столкнулись жители России. Перейдя по ссылке с намерением проголосовать за своих знакомых или их родных, попадали на страницу с требованием ввести свой номер телефона, а позже код, который пришел на него. Люди теряли контроль над своими аккаунтами в WhatsApp.



При этом некоторые из жертв сообщают, что не вводили никаких кодов, а просто перешли на ссылку. После этого, по словам одной из пострадавших, злоумышленники пытались взломать и другие принадлежащие ей аккаунты, в том числе и на государственных ресурсах.



Не следует проходить по сомнительным ссылкам, и неважно, от кого они были получены. Даже если перейти на тот или иной сайт вас приглашает знакомый, помните, что его аккаунт уже может быть взломан, а на другом конце провода вполне могут оказаться злоумышленники.