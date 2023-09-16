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Токаев дал поручения правительству по ситуации на севере Казахстана

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Токаев дал поручения правительству по ситуации на севере Казахстана
Фото пресс-службы Акорды
Токаев дал поручения правительству по ситуации на севере Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна.

Напомним, что несколько регионов Казахстана сильно пострадали от засухи в этом году. Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров направил депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова, в котором призвал объявить режим чрезвычайной ситуации в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях и предложил отрегулировать алгоритм объявления режима ЧС, потому что "акиматы месяцами выясняют, как объявить ЧС, топчутся на месте, теряют время".

14 сентября сенаторы призвали также правительство Казахстана объявить ЧС в зерносеющих северных регионах страны. Сенатор Гауез Нурмухамбетов предложил отменить НДС аграриям при закупке и ввозе импортных семян для ускоренного вывоза и сушки влажного зерна, установить мораторий на требования по загрузке автотранспорта, снять ограничения на экспорт подсолнечника.


Источник: Tengrinews.kz
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