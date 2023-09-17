Задержание замакима Павлодара: названа сумма взятки

"Расследование в отношении заместителя акима Павлодара Калиякбарова А.С. по статье 366 части 2 УК РК завершено. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере в сумме 1,8 миллиона тенге от предпринимателя за общее покровительство при выполнении работ по текущему ремонту улиц и получении по ним оплаты", - прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции по Павлодарской области.

В деле о задержании заместителя акима Павлодара появились новые подробности, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как стало известно, задержанный ранее заместитель акима Павлодара Арслан Калиякбаров обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона тенге. Об этом говорится в ответе Антикоррупционной службы по Павлодарской области на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.В ведомстве добавили, что Калиякбаров находится под стражей, а уголовное дело уже направили в суд. По информации пресс-службы Павлодарского областного суда, судебный процесс пройдет в городском суде №2. Статья, по которой будет рассматриваться дело в отношении замакима города, предусматривает штраф от 50 до 60-кратной суммы взятки. По данному делу сумма штрафа составит от 90 до 108 миллионов тенге, либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Напомним заместителя акима Павлодара Калиякбарова задержали с поличным в июне этого года. С санкции суда он был арестован. В марте этого же года специализированный суд по административным правонарушениям города Павлодара признал Арслана Калиякбарова виновным по части 11 статьи 207 КоАП и оштрафовал на 4,1 миллиона тенге за нарушения в сфере госзакупок. Это дело рассматривалось, когда чиновник руководил городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Сообщалось, что в 2022 году Калиякбаров заключил 17 прямых договоров госзакупок из одного источника на общую сумму почти в два миллиарда тенге.Отметим, Арслан Калиякбаров был назначен заместителем акима Павлодара в январе этого года. Ранее он возглавлял городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.