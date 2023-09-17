Подозреваемого в убийстве матери и детей задержали в Алматинской области

Фото ДП Алматинской области

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 части 2 пункту 1 (убийство двух или более лиц) и статье 99 части 3 (убийство малолетнего лица) Уголовного кодекса", - рассказал начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Алматы правоохранительными органами был установлен и задержан гражданин 1982 года рождения.Как отметили в департаменте полиции области, в настоящее время ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения. Задержанный водворен в ИВС районной полиции.Напомним, 14 сентября тела женщины и двоих детей нашли в Алматинской области.