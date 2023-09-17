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Подозреваемого в убийстве матери и детей задержали в Алматинской области

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Подозреваемого в убийстве матери и детей задержали в Алматинской области
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Алматы правоохранительными органами был установлен и задержан гражданин 1982 года рождения.

Подозреваемого в убийстве матери и детей задержали в Алматинской области

Фото ДП Алматинской области


"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 части 2 пункту 1 (убийство двух или более лиц) и статье 99 части 3 (убийство малолетнего лица) Уголовного кодекса", - рассказал начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.


Как отметили в департаменте полиции области, в настоящее время ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения. Задержанный водворен в ИВС районной полиции.

Напомним, 14 сентября тела женщины и двоих детей нашли в Алматинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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