"Подумала, что вор". Пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту в Астане

Пожилая женщина перерезала веревку промышленного альпиниста в Астане. Пенсионерка приняла его за вора, передает Tengri Life.



В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого промышленный альпинист демонстрирует перерезанный трос и разговаривает с пожилой женщиной через окно. Судя по кадрам, мойщик окон находился на большой высоте.



"Женщина, вы зачем это сделали? Зачем отрезали мне трос? Как я теперь спущусь?" - говорит на видео мужчина.







В пресс-службе департамента полиции Астаны подтвердили факт. Выяснилось, что пожилая женщина ошибочно приняла альпиниста за вора.



"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеопубликация, на которой альпинист, спускаясь на специальном альпинистском канате, на уровне пятого этажа обнаружил, что веревка была обрезана. Как оказалось, виновницей этого инцидента была бабушка, которую он заметил на месте происшествия.



В результате разбирательства установлено, что бабушка ошибочно приняла альпиниста за вора, что и стало причиной перерезания веревки. Альпинист отказался от подачи заявления", - сообщили нашей редакции правоохранители.



Участковые инспекторы полиции провели с пенсионеркой профилактическую беседу.