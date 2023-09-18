Озвучен приговор захватчику заложников в Астане

Суд вынес приговор захватчику заложников в Kaspi банке в Астане Алихану Мурадову, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Приговор озвучил судья Абинур Карабаев.



Решением суда Мурадов признан виновным. Его приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.



Напомним, прокурор Раушан Акшураева запрашивала для Алихана Мурадова 8 лет лишения свободы по части 2 статьи 261 "Захват заложников". В ходе судебного процесса Алихан Мурадов признал вину и попросил прощения у потерпевших.



В пятницу, 15 сентября Мурадов дал показания в суде. Он рассказал, что в момент совершения преступления находился в депрессии, но никому не хотел причинить вред. Мужчина заявил, что изначально хотел взять в заложники только охранника, а всех остальных отпустить. Но потом Мурадов отказался от этой идеи, потому что охранник был в возрасте и якобы плохо себя чувствовал. Однако потерпевшие возразили Мурадову. По их словам, он угрожал сотрудникам банка предметом, который выдавал за пистолет (как выяснилось позже, это была зажигалка, имитирующая пистолет), из-за чего они боялись двигаться и переживали за жизнь сотрудницы банка, у виска которой он держал муляж.



Захват заложников в Астане



Напомним, 18 июня в Астане Алихан Мурадов вошел в одно из отделений Kaspi банка и стал угрожать сотрудникам расправой. Мурадов - 30-летний уроженец Жамбылской области.



После сообщения о захвате жителей прилегающих жилых домов эвакуировали. На место прибыли сотрудники полиции. Переговоры с захватчиком вели экс-глава МВД Марат Ахметжанов и специально обученный сотрудник. Спустя почти три часа заложников удалось освободить, Мурадова задержали. Никто не пострадал. Полиция выяснила, что мужчина состоял на учете в наркодиспансере. В момент совершения преступления он был вменяемым.



20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова. В августе дело поступило в суд.