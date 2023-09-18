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Назван средний размер пенсии в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 200,8 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 675,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 525,6 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 сентября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 305 тысяч человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 072 тенге, базовой пенсии - 37 865 тенге", - говорится в сообщении.


Напомним, в августе средний размер совокупной пенсии составил 120 923 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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