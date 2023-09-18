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Алматинец обвинил вице-чемпиона мира по борьбе в избиении. Инцидент попал на видео

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Алматинец обвинил вице-чемпиона мира по борьбе в избиении. Инцидент попал на видео
Кадр из видео
В Алматы на видео попало избиение мужчины. По словам пострадавшего, в одном из ТРЦ города его якобы избил вице-чемпион мира по греко-римской борьбе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В редакцию обратился житель Алматы. По его словам, 6 сентября он привел детей в игровой зал в один из ТРЦ города. К нему подошла неизвестная женщина и заявила, что ее дочь плачет из-за того, что дети мужчины якобы кидали в нее шарики. По словам читателя, он извинился перед ней и попытался объяснить, что это всего лишь дети.

"Вдруг ко мне подошли два неизвестных парня. Один сказал, что из-за моих детей его дочь плачет. Я попытался объяснить ситуацию, но в этот момент он начал меня избивать. Я вызвал полицию, и в РОВД выяснилось, что нападавшим был борец", - заявил алматинец.

Мужчина предоставил видео конфликта. На кадрах видно, как после удара он падает на пол. Читатель также передал результаты медицинского заключения из Центральной городской больницы, в котором говорится, что он получил травму головы и ушибы мягких тканей головы.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что 6 сентября в управление полиции Бостандыкского района с заявлением обратился гражданин М. 1986 года рождения в отношении гражданина К. 1987 года рождения, который нанес ему телесные повреждения.

"Данный факт зарегистрирован по статье 73-1, части 1 КоАП "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гражданином М., назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения заключения экспертного исследования материал будет направлен в СМАС по городу Алматы для принятия решения", - сообщили в полиции.
Напомним, что в июле 2023 года мужчину с ребенком на руках избили в крупном ТРЦ в Астане. После этого выяснилось, что его ударил боксер Бейбут Шуменов.




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 13:53
Что эти чемпионы себе позволяют? Какие ранимые прям, слова сказать нельзя их детям
 
 

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