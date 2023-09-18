Погибла семья: появились подробности жуткого ДТП в ЗКО

Появились подробности ДТП, в котором погибла семья: супруги и четверо детей, младшему из которых был всего один год, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.
Трагедия произошла вечером 17 сентября на трассе Самара - Шымкент. Столкнулись Lada Priora и большегруз. В результате аварии погибли 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо детей 11, 10, пяти и одного года.
"Фура направлялась из Актобе. За рулем находился 37-летний мужчина. Он был трезвым. Lada Priora направлялась в Сырымский район из Круглоозерного. В автомобиле находились муж с женой и четверо их детей. После столкновения водитель и все пассажиры Lada погибли на месте. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу", - сообщил 18 сентября на брифинге заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.
Он также предположил, что, возможно, водитель Lada Priora уснул за рулем либо отвлекся. Впереди машин не было, он никого не обгонял.
"Водитель большегруза рассказал нам, что видел, как водитель легковушки выехал на встречную полосу и даже пытался уйти от удара. Сигналил, "моргал". Но успел только спастись от лобового столкновения. Легковая машина врезалась в прицеп. После удара большегруз упал на бок", - сообщил подробности Жанболат Жаншин.
Также в полиции отметили, что у погибшей семьи остался один ребенок. Он школьник, учится в городе. Его родители были преподавателями.
По официальным данным, с начала года в регионе зарегистрировали 270 ДТП, в которых погибли 59 человек и 344 получили травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 213 ДТП, в которых 68 человек погибли и 262 получили травмы.
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