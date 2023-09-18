Погибла семья: появились подробности жуткого ДТП в ЗКО

"Фура направлялась из Актобе. За рулем находился 37-летний мужчина. Он был трезвым. Lada Priora направлялась в Сырымский район из Круглоозерного. В автомобиле находились муж с женой и четверо их детей. После столкновения водитель и все пассажиры Lada погибли на месте. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу", - сообщил 18 сентября на брифинге заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

"Водитель большегруза рассказал нам, что видел, как водитель легковушки выехал на встречную полосу и даже пытался уйти от удара. Сигналил, "моргал". Но успел только спастись от лобового столкновения. Легковая машина врезалась в прицеп. После удара большегруз упал на бок", - сообщил подробности Жанболат Жаншин.

Появились подробности ДТП, в котором погибла семья: супруги и четверо детей, младшему из которых был всего один год, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.Трагедия произошла вечером 17 сентября на трассе Самара - Шымкент. Столкнулись Lada Priora и большегруз. В результате аварии погибли 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо детей 11, 10, пяти и одного года.Он также предположил, что, возможно, водитель Lada Priora уснул за рулем либо отвлекся. Впереди машин не было, он никого не обгонял.Также в полиции отметили, что у погибшей семьи остался один ребенок. Он школьник, учится в городе. Его родители были преподавателями.По официальным данным, с начала года в регионе зарегистрировали 270 ДТП, в которых погибли 59 человек и 344 получили травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 213 ДТП, в которых 68 человек погибли и 262 получили травмы.