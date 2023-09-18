Антикор: задержаны руководители АО "Продкорпорация"

Нескольких руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" задержал Антикор по подозрению в коррупции, сообщает Zakon.kz.



Как сообщили в пресс-службе Антикора 18 сентября, при попытке дать взятку за сокрытие хищения зерна задержали бывшего директора хлебных баз и его пособников. Сейчас их с санкции суда заключили под стражу, идет досудебное расследование.



Тем временем в Астане завершили расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация". Следствие установило, что они получили взятку в 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые уже пошли под суд.



Кроме того, в коррупции уличили директора Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация". Его подозревают в получении взятки в 350 тысяч тенге от предпринимателя якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса о получении товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Идет досудебное расследование.



1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отмечал, что "Продкорпорация" должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.