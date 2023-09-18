Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Сентября
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.31 KZT
  • €1 = 500.8 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Антикор: задержаны руководители АО "Продкорпорация"

Просмотров:397 Опубликовано: Вчера, 17:25
Антикор: задержаны руководители АО "Продкорпорация"
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Нескольких руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" задержал Антикор по подозрению в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 18 сентября, при попытке дать взятку за сокрытие хищения зерна задержали бывшего директора хлебных баз и его пособников. Сейчас их с санкции суда заключили под стражу, идет досудебное расследование.

Тем временем в Астане завершили расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация". Следствие установило, что они получили взятку в 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые уже пошли под суд.

Кроме того, в коррупции уличили директора Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация". Его подозревают в получении взятки в 350 тысяч тенге от предпринимателя якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса о получении товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Идет досудебное расследование.

1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отмечал, что "Продкорпорация" должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика