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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Токаев поддержал планы Mastercard в Казахстане

Просмотров:579 Опубликовано: Вчера, 19:15
Токаев поддержал планы Mastercard в Казахстане
Фото пресс-службы Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса.

"Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона", - говорится в сообщении.


Отмечается, что Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность.

Президент также был проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • StarlightDragon
 master_kz (Посетители) Вчера, 20:33
Цитата: Ingul
В случае неповиновения им легче будет нас заблокировать.

Ну будет чем самодурам и коррупционерам денежки за бугор выносить-) А потом "пыль глотать" пытаясь вернуть
 
-1
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Tor1m (Посетители) Вчера, 19:46
Ingul,
Не преувеличивайте, всё нормально, надо идти вперёд,развиваться, а не сидеть на одном месте, или тем более, откатываться в прошлый век...
 
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  • master_kz
  • Iron man
  • StarlightDragon
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:28
В случае неповиновения им легче будет нас заблокировать.
 
 

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