Выполнял приказ Самата Абиша - на суде в Алматы сделали громкое заявление

"Мои показания засекретили... Они пытаются запретить мне говорить, что я исполнял приказ Абиша", - заявил Искаков на суде, который все еще находится на предварительной стадии.

Бывший сотрудник КНБ Руслан Искаков сделал громкое заявление на суде по делу о январских событиях, который проходит в Алматы. Главными фигурантами по делу, помимо Искакова, проходят криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий Арман и депутат городского маслихата Кайрат Кудайберген, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам подсудимого, во время январских событий он якобы выполнял приказы Самата Абиша, который на тот момент занимал пост первого заместителя главы КНБ. Руслан Искаков являлся начальником 5-го департамента КНБ.Ранее мы рассказывали, как проходят предварительные судебные слушания по делу Дикого Армана и других фигурантов.