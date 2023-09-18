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Патрульное авто повредило три машины в Костанае

Просмотров:288 Опубликовано: Вчера, 21:27
Патрульное авто повредило три машины в Костанае
Кадр из видео
Массовое ДТП с участием полицейской машины произошло в Костанае. "Патрулька" повредила три автомобиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

18 сентября около 13:00 по проспекту Абая водитель служебного автомобиля Chevrolet Cobalt, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем марки Lada Vesta, который двигался впереди. От инерции удара были повреждены еще два автомобиля. В результате пострадало четыре автомобиля.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что начато служебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля

"По данному факту в отношении водителя служебного Chevrolet Cobalt собран материал по статье 610 КОАП РК. Правовая оценка его действиям будет дана по окончании служебного расследования. В ДТП никто не пострадал", - отметили в ДП региона.



Источник: Tengrinews.kz
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