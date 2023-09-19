Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения".

А это значит, что если за нынешний 2023 год человек заплатит налог на ТС в 2-3 МРП – стоимость одной заправки – всего один раз, то в 2025 году он будет вынужден дополнительно выкладывать эту же сумму при каждой заправке машины. Фактически скрытый налог на ТС, но только не один раз в год, а двадцать! Или десять – если цены подрастут не вдвое, а, скажем, наполовину. То есть плата государству за владение и эксплуатацию ТС (как ее не называй: налог, акциз или как-то еще) вырастет, как минимум, на порядок. Вот вам и "меры по недопущению ухудшения социального и материального положения"...

Отмена налога на ТС для владельцев бюджетных авто преподносится как одна из составных частей этого будущего налога на роскошь. Однако, как видим, является скорее налогом на средний класс.