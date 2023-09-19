Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше

С 2025 года налог на малолитражные бюджетные авто предлагают отменить, при этом подняв цены на ГСМ. Это подается как налог на роскошь. Но пострадают как раз небогатые. Вместо платежа в 2 МРП раз в год придется платить скрытый транспортный налог при каждой заправке машины, пишет Zakon.kz.
Это не парадокс, а простой расчет. Сейчас налог на ТС в Казахстане, в частности, на легковые машины устанавливается в прямой связи с градацией по объему двигателя. Конкретные налоговые ставки указаны в пункте
1 статьи 492 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
Так вот, владельцы бюджетных авто, например, с объемом двигателя от 1,5 до 2 тысяч кубических сантиметров (что важно, включительно) должны заплатить 3 МРП – то есть 10 350 тенге за 2023 год. А от 1110 до 1500 "кубиков" – и вовсе 2 МРП, 6900 тенге. То есть текущие ставки налога на ТС для собственников малолитражек, прямо скажем, очень щадящие. При объеме бака 40-60 литров и нынешней цене за 92-й бензин налог фактически равен стоимости одной заправки машины (плюс-минус). Короче, во всех отношениях бюджетный вариант.
Однако в рамках планируемой налоговой реформы ситуация для этой социальной группы – и притом весьма обширной, самой многочисленной в РК – изменится. И не в лучшую сторону. Напомним, с 1 января 2025 года налог на транспортные средства планируется отменить, правда, не для всех, а только в отношении малолитражек. Zakon.kz. ранее публиковал статью об этой идее Министерства нацэкономики (выдвинута в Консультативном документе регуляторной политики к проекту нового Налогового кодекса). Так вот, владельцев ТС, что укладываются в лимит (пока неизвестный), освободят
от уплаты налога. А вот с тех, у кого автомобиль мощнее установленного предела, будут драть вдвое: за себя и того (эконом-класса) парня.
Однако это не значит, что государство откажется от тех денег, что ежегодно собирает в бюджет благодаря налогу на транспорт. К слову, в 2022 году эта сумма составила 70 миллиардов тенге. Вместо налога введут акциз на ГСМ
, для чего просто отпустят цены на топливо. Сейчас они в Казахстане существенно ниже, чем в странах-соседях, например, в России. А если рубль обратно подрастет к тенге, то разница станет еще заметнее. Вот до российского уровня цены на ГСМ и поднимут. Но скажут – отпустят.
Такая схема.
Вопрос – зачем ее собираются внедрять? Разработчики документа утверждают, что в интересах людей. А именно, как они выразились, "лиц, владеющих транспортом "эконом" класса". Поскольку поднятие цен на топливо с 1 января 2025 года – якобы не прихоть казахстанских чиновников, а неизбежность. С этого дня в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок нефти и нефтепродуктов. Договор подписан еще в 2010 году, а в 2018 году решением Высшего евразийского экономического совета принята соответствующая пошаговая программа
.
В общем, картина рисуется такая, что это неизбежно. А значит, цены в разных странах ЕАЭС подровняются, что применительно к Казахстану означает – поднимутся. И вот, чтобы рост цен не ударил по "простым казахстанцам", и нужна якобы отмена налога на ТС. Внимание, цитата
.
"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения".
Но помогут ли предложенные меры? Скорее, наоборот – усугубят ситуацию. Если цены на ГСМ поднимутся вдвое, тот же 92-й бензин будет стоить 400 тенге за литр. И владелец малолитражки будет вынужден за каждую заправку машины отдавать по 15-20 тысяч тенге – вдвое больше, чем сейчас.
А это значит, что если за нынешний 2023 год человек заплатит налог на ТС в 2-3 МРП – стоимость одной заправки – всего один раз, то в 2025 году он будет вынужден дополнительно выкладывать эту же сумму при каждой заправке машины. Фактически скрытый налог на ТС, но только не один раз в год, а двадцать! Или десять – если цены подрастут не вдвое, а, скажем, наполовину. То есть плата государству за владение и эксплуатацию ТС (как ее не называй: налог, акциз или как-то еще) вырастет, как минимум, на порядок. Вот вам и "меры по недопущению ухудшения социального и материального положения"...
Впечатляет. Особенно если учитывать, что одной из главных целей налоговой реформы в РК является внедрение налога на роскошь. Который на самом деле является не конкретным платежом, а системой мер, так меняющих ставки определенных налогов – НДС, КПН, ИПН и прочих – чтобы лица со сверхдоходами платили в казну больше, чем остальные. И тем самым как бы достигалась социальная справедливость.
Отмена налога на ТС для владельцев бюджетных авто преподносится как одна из составных частей этого будущего налога на роскошь. Однако, как видим, является скорее налогом на средний класс.
И кстати, а почему столь резкое и значительное поднятие цен преподносится как нечто неизбежное? И как может быть принят закон, который ухудшает материальное положение миллионов казахстанцев?
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