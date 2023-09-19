Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Сентября
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.31 KZT
  • €1 = 500.8 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Право на УДО: когда Челах может выйти из колонии

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Право на УДО: когда Челах может выйти из колонии
Владислав Челах. Кадр из видео
В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщили, когда приговоренный к пожизненному сроку Владислав Челах сможет подать свое ходатайство на право условно-досрочного освобождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в КУИС сообщили, что у Челаха есть право подачи на условно-досрочное освобождение в 2037 году.


"Челах Владислав Валерьевич отбывает наказание в учреждении №39 в городе Жетыгара. Осужден по особо тяжким преступлениям. Начало срока - 5 июля 2012 года, в учреждение прибыл 4 марта 2013 года. Формальный срок условно-досрочного освобождения - 5 июля 2037 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас Челаху 30 лет. Он был осужден в возрасте 20 лет. В июле 2037 года ему будет 44 года.


Отметим, пограничник Владислав Челах отбывает свое наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный беркут" в Костанайской области. Колония для пожизненно осужденных расположена на одиноком холме посреди голой степи в Костанайской области недалеко от города Житикара.

Как сообщили в КУИС, за время отбывания наказания он дважды поощрялся: за добросовестное отношение к труду и участие в воспитательных мероприятиях.

Карагандинца Владислава Челаха, служившего пограничником, приговорили к пожизненному сроку в декабре 2012 года. Его признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря на временном пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года. Владислава Челаха обвинили в массовом убийстве. После вынесенного приговора последующие инстанции не изменили решение суда первой инстанции.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика