Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Сентября
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.31 KZT
  • €1 = 500.8 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Неожиданный разговор состоялся у Токаева возле штаб-квартиры ООН

Просмотров:473 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Неожиданный разговор состоялся у Токаева возле штаб-квартиры ООН
Кадры из видео t.me/baltabayev
Неожиданная встреча и короткий разговор состоялись у Президента Казахстана возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. О беседе Касым-Жомарта Токаева попросил сотрудник этой организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал журналиста Адиля Балтабаева.

Сотрудник ООН китайского происхождения рассказал, что хорошо знает биографию Касым-Жомарта Токаева и то, что он когда-то был заместителем генерального секретаря этой организации.

"Я просто хотел поздороваться с Президентом Казахстана. Я знаю, что он очень большой человек и лучший друг Китая. Я очень дорожу этим моментом. Я смог поздороваться с этим большим человеком. Он сказал мне по-китайски: "Да, Китай и Казахстан - мы друзья". Всего лишь несколько слов. Я очень горд и очень взволнован", - поделился впечатлениями от беседы китайский дипломат.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика