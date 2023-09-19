Неожиданный разговор состоялся у Токаева возле штаб-квартиры ООН

"Я просто хотел поздороваться с Президентом Казахстана. Я знаю, что он очень большой человек и лучший друг Китая. Я очень дорожу этим моментом. Я смог поздороваться с этим большим человеком. Он сказал мне по-китайски: "Да, Китай и Казахстан - мы друзья". Всего лишь несколько слов. Я очень горд и очень взволнован", - поделился впечатлениями от беседы китайский дипломат.

Неожиданная встреча и короткий разговор состоялись у Президента Казахстана возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. О беседе Касым-Жомарта Токаева попросил сотрудник этой организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал журналиста Адиля Балтабаева.Сотрудник ООН китайского происхождения рассказал, что хорошо знает биографию Касым-Жомарта Токаева и то, что он когда-то был заместителем генерального секретаря этой организации.