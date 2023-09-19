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Kaspi Gold для ребенка могут открыть опекуны

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Kaspi Gold для ребенка могут открыть опекуны
Фото: Kaspi.kz
Опекуны и попечители могут открыть Kaspi Gold для подопечного ребенка.

Раньше открыть Kaspi Gold для ребенка могли только мама или папа. Kaspi.kz совместно с Министерством просвещения, Министерством цифровизации и АО "НИТ" сделали сервис доступным также для опекунов и попечителей.

"Мы рады сообщить, что Kaspi Gold для ребенка могут также открывать опекуны для подопечных детей. В сотрудничестве с Министерством просвещения РК, Министерством цифровизации и АО "НИТ" наша команда в короткие сроки создали такой онлайн сервис. С Kaspi Gold для ребенка можно переводить детям деньги на необходимые расходы и учить ребенка основам финансовой грамотности. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!"

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе


Вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов отмечает, что Министерство просвещения Республики Казахстан продолжает вести работу по переводу государственных услуг в электронный и в проактивный формат.

"Совместно с Kaspi.kz мы запустили сервис, который позволяет опекунам и попечителям открывать карту Kaspi Gold для детей без предоставления дополнительных бумажных справок. Доступность услуг в онлайн режиме упрощает их получение и исключает контакт граждан с услугодателями".

Айбат Ильясов


Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин добавляет, что два года назад по инициативе Минцифры РК был начат вывод госуслуг на внешние платформы, в том числе и в банковские приложения.

"Сегодня мы видим, как отдельные услуги пользуются даже большей популярностью чем на eGov. Благодаря интеграциям информационных систем, в приложении Kaspi.kz растет количество услуг, вот теперь появилась возможность опекуну открыть банковскую карту для ребенка, тем самым мы даем возможность развитию бизнеса и улучшению условий жизнедеятельности граждан".

Ростислав Коняшкин


Источник: zakon.kz
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