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Мужчина выдумал историю про трудовое рабство в РК, чтобы ему помогли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Мужчина выдумал историю про трудовое рабство в РК, чтобы ему помогли
Кадр из видео
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области опровергли информацию о том, что мужчину из Костаная якобы длительное время держали в трудовом рабстве в регионе, передает ИА «NewTimes.kz».

Правоохранители выявили видео, на котором вышеназванный мужчина просил о помощи, в соцсетях. Тогда они и установили его личность и место жительства и выехали к нему домой.

«Во время визита они установили, что он не был в трудовом рабстве. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не верить непроверенной информации», − прокомментировали в ДП.


Сам мужчина в видеообращении рассказал, что он родился в Аркалыке, а сейчас вместе со своей женой и дочерью живет в селе Узынбулак.

«Данное видео, выложенное в Instagram, опровергаю, так как я был в городе Караганда, не мог выехать в село Узынбулак, встретил данного гражданина и, чтобы взять деньги на билет, я придумал историю. То, что мои данные не те, я просто придумал, чтобы он меня не нашел. Я не нахожусь в рабстве, я здесь живу, работаю, у меня все в порядке», − признался он.


Ранее мужчина заявил, что его шесть лет держали в рабстве и заставили жениться в Карагандинской области.



Источник: newtimes.kz
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