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"Я кандас": новый министр Шарлапаев об изучении казахского языка

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 13:04
"Я кандас": новый министр Шарлапаев об изучении казахского языка
Фото: gov.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил, изучает ли казахский язык, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время брифинга правительства журналисты поинтересовались у Шарлапаева, планирует ли он изучать казахский язык.

"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка 5 раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан", - заявил министр, ответив на вопрос журналиста на казахском языке.


Кроме того, министр заявил, что не поменял ни одного человека в министерстве.

"Во-вторых, позвольте мне рассказать про мою команду. Я не поменял ни одного человека после прихода в национальный управляющий холдинг "Байтерек". Все мои коллеги остались на месте. То же самое произойдет и в Министерстве промышленности и строительства. Я не буду менять ни одного из своих вице-министров. Я продолжу работать с людьми, которые знают свое дело", - пояснил он.


Журналисты поинтересовались, почему министр "забрал с собой" пресс-секретаря из холдинга "Байтерек".

"Зачем я взял с собой пресс-секретаря? Позвольте мне объяснить. Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделилось на две части. Поэтому эти сотрудники ушли в другое министерство. Должность оказалась вакантной. В связи с этим я позвонил пресс-секретарю национальной компании "Байтерек", - заявил Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов.


Напомним, ранее Шарлапаев входил в состав совета директоров холдинга "Байтерек".

Отметим, в феврале 2022 года министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что Канат Шарлапаев имеет гражданства Российской Федерации и Великобритании. Позже Шарлапаев отказался от российского гражданства, которое он получил по праву рождения.


Источник: Tengrinews.kz
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