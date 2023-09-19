Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Сентября
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.45 KZT
  • €1 = 503.93 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ведется расследование против Самата Абиша

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Ведется расследование против Самата Абиша
Самат Абиш. Фото: gov.kz
Генпрокуратура сообщила о проведении расследования против бывшего первого заместителя КНБ Самата Абиша, передает Tengrinews.kz.

"Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сообщается, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации.

В соответствии со статьей 201 УПК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

"Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом.

По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в ГП.

Напомним, Самат Абиш проходил свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей КНБ. В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика