Ведется расследование против Самата Абиша

Генпрокуратура сообщила о проведении расследования против бывшего первого заместителя КНБ Самата Абиша, передает Tengrinews.kz.



"Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Сообщается, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации.



В соответствии со статьей 201 УПК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.



"Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом.



По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в ГП.



Напомним, Самат Абиш проходил свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей КНБ. В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась.