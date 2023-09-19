Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Сентября
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.45 KZT
  • €1 = 503.93 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Элитные алкоголь и авто, 10 квартир: за что будут платить налог на роскошь в Казахстане

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Элитные алкоголь и авто, 10 квартир: за что будут платить налог на роскошь в Казахстане
Фото из открытых источников
АСТАНА, 19 сен — Sputnik. Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в правительстве пояснил, как будет учитываться налог на роскошь и что подпадает под него.

"Расчет мы вам предоставляли, сколько у казахстанцев есть яхт, самолетов, дорогостоящих автомобилей. Налог на роскошь будет накладываться туда", - заявил он.


По словам министра, налогом будет облагаться и премиальный алкоголь, причем акциз увеличится кратно.

"Мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan 50-летней выдержки, который стоит семь миллионов тенге. Сейчас акциз на него 700 тенге. Мы увеличим его в 1000 раз, добавляем примерно 10 процентов от стоимости. Налог на роскошь касается определенной прослойки населения, которая не имеет большой доли в структуре населения", - заявил министр.


По его словам, сумма налога будет зависеть от стоимости объекта. То есть если у человека имеется 10 квартир в среднем по 50 квадратных метров, он платит за каждую квартиру в год 10 тысяч тенге налога в год. Каждый объект считается индивидуально (налоговыми органами – Sputnik). Суммарно это около 100 тысяч тенге, напомнил министр.

"Сейчас же наш подход такой, чтобы суммарно все объекты сложить, и чем выше стоимость объектов, тем выше налог. Если мы сложим все эти 10 объектов, у нас суммарная стоимость уже будет 100 миллионов тенге. Соответственно налог будет выше - где-то 400 тысяч тенге, то есть в четыре раза увеличивается налог, в принципе это справедливо", - пояснил министр.


Налог на роскошь заработает с начала 2024 года.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика