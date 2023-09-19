Элитные алкоголь и авто, 10 квартир: за что будут платить налог на роскошь в Казахстане

"Расчет мы вам предоставляли, сколько у казахстанцев есть яхт, самолетов, дорогостоящих автомобилей. Налог на роскошь будет накладываться туда", - заявил он.

"Мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan 50-летней выдержки, который стоит семь миллионов тенге. Сейчас акциз на него 700 тенге. Мы увеличим его в 1000 раз, добавляем примерно 10 процентов от стоимости. Налог на роскошь касается определенной прослойки населения, которая не имеет большой доли в структуре населения", - заявил министр.

"Сейчас же наш подход такой, чтобы суммарно все объекты сложить, и чем выше стоимость объектов, тем выше налог. Если мы сложим все эти 10 объектов, у нас суммарная стоимость уже будет 100 миллионов тенге. Соответственно налог будет выше - где-то 400 тысяч тенге, то есть в четыре раза увеличивается налог, в принципе это справедливо", - пояснил министр.

АСТАНА, 19 сен — Sputnik. Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в правительстве пояснил, как будет учитываться налог на роскошь и что подпадает под него.По словам министра, налогом будет облагаться и премиальный алкоголь, причем акциз увеличится кратно.По его словам, сумма налога будет зависеть от стоимости объекта. То есть если у человека имеется 10 квартир в среднем по 50 квадратных метров, он платит за каждую квартиру в год 10 тысяч тенге налога в год. Каждый объект считается индивидуально (налоговыми органами – Sputnik). Суммарно это около 100 тысяч тенге, напомнил министр.Налог на роскошь заработает с начала 2024 года.