Самолеты Air Astana будут летать в облет района Нагорного Карабаха

"Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета".

Air Astana

Авиакомпания Air Astana предупреждает о том, что рейсы из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет Нагорного Карабаха из-за нестабильной ситуации, сообщает Zakon.kz.Из-за нестабильной обстановки в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет этой территории.19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан "подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем".