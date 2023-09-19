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Самолеты Air Astana будут летать в облет района Нагорного Карабаха

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Самолеты Air Astana будут летать в облет района Нагорного Карабаха
Фото: zakon.kz
Авиакомпания Air Astana предупреждает о том, что рейсы из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет Нагорного Карабаха из-за нестабильной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Из-за нестабильной обстановки в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет этой территории.

"Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета".

Air Astana


19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан "подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем".


Источник: zakon.kz
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