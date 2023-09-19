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Информацию о конфликте пограничников Казахстана и России прокомментировали в МВД

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Информацию о конфликте пограничников Казахстана и России прокомментировали в МВД
Кадр из видео
В социальных сетях распространяется видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Кадры прокомментировали в Министерстве внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

На распространяемом видео показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области и сейчас туда стягивают технику.

Как следует из комментария МВД, это фейк.


Информацию о конфликте пограничников Казахстана и России прокомментировали в МВД

Скриншот StopFake.kz


"МВД Казахстана сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении.


В министерстве уточнили, что на кадрах видео изображена колонна автотранспорта Национальной гвардии.

"Она направлялась на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в МВД.


Источник: Tengrinews.kz
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