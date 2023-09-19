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Растрату на 15 миллиардов выявили в одной из "внучек" "Самрук-Казына"

Просмотров:10 Опубликовано: Сегодня, 22:03
Растрату на 15 миллиардов выявили в одной из "внучек" "Самрук-Казына"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Растрату на 15 миллиардов выявили в одной из "внучек" "Самрук-Казына", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутреннего госаудита Астаны.

По официальным данным, в одной из "внучек" Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" выявлена растрата активов на сумму более 15 миллиардов тенге, направленных на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра.

"В 2020 году ТОО Ereymentau Wind Power, 100 процентов доли которого принадлежит АО "Самрук-Энерго", по итогам тендера был заключен договор с неким ТОО "Олимп Транс Сервис" на строительство ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт на общую сумму 26,1 миллиард тенге. По условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев до 4 июня 2021 года", - говорится в сообщении департамента внутреннего государственного аудита Астаны.


Сообщается, что в 2020 году подрядчиком ТОО "Олимп Транс Сервис" работы не были начаты, при этом авансовые платежи в сумме 10,5 миллиарда были выплачены в полном объеме.

"Аванса в таком размере подрядчику оказалось недостаточно, для поставки 11 комплексов ветрогенераторов он запросил увеличить аванс. Через медиацию в суде, ТОО Ereymentau Wind Power увеличило сумму аванса еще на 5,5 миллиарда тенге. Но и это не помогло подрядчику выполнить условия договора. На сегодняшний день работы на 15,4 миллиарда тенге не выполнены, поставка 11-ти комплексов ветрогенераторов так и не произведена", - сообщили в пресс-службе ведомства.


По сообщению пресс-службы департамента внутреннего госаудита, выплаченный аванс в размере 15,4 миллиарда тенге оказался ничем не обеспечен, в связи с этим утрачена возможность получения страховой выплаты на случай неисполнения договора подрядчиком.

"При этом, в настоящее время никакая претензионно-исковая работа по возврату денег не ведется. На сегодняшний день в адрес объекта аудита направлено предписание по устранению выявленных нарушений и вопроса о рассмотрении ответственности лиц, причастных к этим нарушениям", - отметили в департаменте внутреннего государственного аудита по городу Астана.


Источник: Tengrinews.kz
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