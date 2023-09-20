Минздрав прокомментировал жестокое избиение врачей в Талгарской ЦРБ

"Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжелым пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно.



На первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным.



Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей.



На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников. Желаем скорейшего выздоровления нашим коллегам", - говорится в сообщении.

"19 сентября в 10:35 в дежурную часть УП Талгарского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ города Талгар неизвестными были избиты 27-летний врач реаниматолог и 21-летний медицинский работник.



Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 106 часть 2 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УП Талгарского района были установлены и задержаны гражданин Ш. 1987 года рождения и гражданин Н. 1994 года рождения.



В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств инцидента", - сообщил Аленов.

В Минздраве Казахстана прокомментировали инцидент с групповым избиением врачей родственниками умершего пациента в Талгарской ЦРБ, передает Tengrinews.kz.Между тем, как заявил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в избиении медработников.