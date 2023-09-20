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Минздрав прокомментировал жестокое избиение врачей в Талгарской ЦРБ

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Минздрав прокомментировал жестокое избиение врачей в Талгарской ЦРБ
Кадр из видео
В Минздраве Казахстана прокомментировали инцидент с групповым избиением врачей родственниками умершего пациента в Талгарской ЦРБ, передает Tengrinews.kz.

"Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжелым пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно.

На первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным.

Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей.

На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников. Желаем скорейшего выздоровления нашим коллегам", - говорится в сообщении.




Между тем, как заявил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в избиении медработников.

"19 сентября в 10:35 в дежурную часть УП Талгарского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ города Талгар неизвестными были избиты 27-летний врач реаниматолог и 21-летний медицинский работник.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 106 часть 2 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УП Талгарского района были установлены и задержаны гражданин Ш. 1987 года рождения и гражданин Н. 1994 года рождения.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств инцидента", - сообщил Аленов.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Toryn (Посетители) Сегодня, 10:59
Какой кошмар... люди, что вы творите... не понятны причины такого действия... оно стоило того чтоб врача и медработника лишать практически жизни? а кто они после всех этих травм - инвалиды... теперь горе пришло сразу в три семьи...
 
 

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